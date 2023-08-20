На днях стало известно, что США официально одобрили отправку в Украину американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после того, как завершится подготовка украинских пилотов. Однако, помогут ли эти истребители закрыть украинское небо от российских ракет, или же их будут использовать больше для удержания фронта.
Об этом в эфире "Сейчас" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
По его словам, в сбивании ракет очень хорошо проявили себя системы ПВО Patriot. А вот истребители F-16 можно использовать больше для контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины на фронте.
"Это важное дело, Patriot себя показали очень хорошо, они сбивают даже "Кинжалы", о которых Россия говорила, что их невозможно сбивать. Это все очень хорошо, но закрыть небо это одна вещь, но и другая вещь – нам нужно наступать, нам нужно освобождать территорию, наносить удары по оккупантам здесь", - говорит Кирилл Сазонов.
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По словам военного, более реалистичный сценарий, это не сбивать каждую отдельную ракету в небе над Украиной, а нанести удар по аэродрому, с которого эта ракета летит.
"Будем реалистами, очень тяжело сбивать "Кинжалы", очень тяжело сбивать ракеты или авиабомбы. Но значительно проще однажды нанести удар по аэродрому противника. И все, никто не будет летать. Поэтому нам нужна авиация для контрнаступления", - подытожил Сазонов.
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