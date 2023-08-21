Украинские подразделения делают успешные рейды на Левый берег Днепра и происходит это уже почти год.

Есть целая группа украинских подразделений, полностью заточенных именно на работу по Левому берегу Днепра, дельту Днепра на Кинбурнсквю косу. Они регулярно делают рейды на ту сторону реки, не давая возможности оккупантам там закрепится.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, сейчас около Антоновского моста есть небольшой плацдарм ВСУ, однако, пока не возможности его расширить – оккупанты не смогли его сковырнуть, но обложили эту территорию со всех сторон. Другая ситуация на Левом берегу Днепра – там нет плацдарма, но есть регулярные рейды наших подразделений, которые не позволяют оккупантам там закрепиться.

"Вот таких рейдовых операций на самом деле там чертовски много. Это просто иногда "верхушка" этого айсберга всплывает в прессу, и создает, скажем так, сенсацию. А вообще, вот с момента, как мы освободили Правобережную Херсонщину, а это, напомню, ноябрь прошлого года, с ноября мы начали брать под огневой контроль Левый берег с высокого правого. И во-вторых, мы начали туда рейдовые операции, и силы специальных операций всю зиму туда уже ходили", - рассказал Евгений Дикий.

Как отмечает эксперт, на самом деле есть ряд спецподразделений, которые регулярно именно рейдируют по Левому берегу, примерно на 15-20 км. Но в то же время и российские вояки тоже делают туда рейды и пытаются там закрепиться.

"Орки, к сожалению, тоже постоянно рейдируют, но не могут там закрепиться, ибо если они только пробуют обустроить там позиции, им с правого берега прилетает. Это зона, которую до конца не контролируем ни мы, ни они. Фактически наши боевые действия там носят такой ну скажем партизанский характер, но очень регулярный партизанский характер. Наши полностью контролируют дельту Днепра", - говорит Дикий.

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