Такое мнение, анализируя ситуацию на левом берегу Херсонщины, высказал в своем телеграм-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«У россиян вопли о том, что СОУ начинают форсирование Днепра, наступают на Левый берег и расширяют плацдарм, звучат с начала 2023. Практически раз в полтора-два месяца у них происходит очередной коллапс с историями о высадке десанта у Антоновского моста, в Дачах, а сейчас у Козачих лагерей», - констатирует военный эксперт.

Однако, убежден Коваленко, происходит не что иное, как будничная работа диверсионно-разведывательного функционала ССО.

По словам эксперта, ее суть простая – ДРГ высаживается на левом берегу, в той или иной локации, ликвидирует позицию противника и возвращается назад. Противник посылает новое подразделение на позицию и следующей ночью все повторяется.

«На 3-й-4-й раз на эту позицию уже никого не посылают. Во-первых, мало кто согласится идти туда, где тебя гарантированно вырежут в одну из ночей, во-вторых, эти локации попадают под огневой контроль с правого берега. Таким образом происходит процесс расширения, не плацдарма, а серой зоны - территории, где не присутствуют ни РОВ, ни СОУ», - пояснил Коваленко происходящее на левом берегу Херсонщины.

При этом говорить о том, что украинские войска проводят наступательную операцию, форсируют Днепр, высаживают десант, расширяют плацдарм – рано.

«Когда же начнётся процесс освобождения Левого берега, думаю, вы все это прекрасно поймёте, без каких либо "экспертных" пояснений на тему "что происходит?", - заверил Коваленко.

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