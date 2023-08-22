В западной прессе Мелитополь называют воротами в Крым, однако это не совсем так.

Ворота в Крым – это все-таки Армянск, это не Мелитополь. Чтобы широким фронтом зайти в северный Крым, ВСУ нужно форсировать Днепр и двигаться к Армянску и Перекопу.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, ворота в Крым – это все-таки Армянск, это не Мелитополь, это не Чонгар и не через Арабатскую Стрелку.

"Это Армянск, Перекоп. То есть нам, для того чтобы открыть ворота в Крым по широкому, так сказать, коридору, это лучше форсировать Днепр. И там больше 70 километров до Армянска, уже заход в Крым, сразу в Северный Крым. А Мелитополь он может вообще остаться в конце концов в большом окружении. Если одна наша клешня уйдет на Азовское побережье под морем, а вторая зайдет на северный Крым, то отрежет уже Крым, отрежет тот же Чонгар и Арабатскую Стрелку", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, вот тогда, когда ВСУ зайдут в северный Крым и отрежут российскую логистику, Мелитополь и вся Запорожская группировка окажется в большом уже даже не оперативном, а в полном окружении.

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