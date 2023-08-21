В конце августа должна состояться встреча Путина и Эрдогана, одной из тем может стать зерновая сделка.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в первую очередь преследует свои интересы. Поэтому его сложно назвать полноценным союзником Украины, но в то же время он не союзник и для РФ.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал израильский журналист, автор телеграмм-канала "Война с Ордой" Сергей Ауслендер.

По его словам, Эрдоган по своему психотипу ближе к Путину, чем к Зеленскому, он не демократический лидер, а скорее диктатор.

"Он уже такой, в общем, укоренившийся человек с такими авторитарными наклонностями. И понятное дело, что он преследует прежде всего свои интересы, ну максимум интересы своей страны. Но уж точно не украинские интересы он там отстаивает, и не российские, он отстаивает свои интересы", - говорит Сергей Ауслендер.

Как отмечает журналист, президент Турции в зависимости от ситуации и обстоятельств может поддерживать Украину, или Россию, выходя исключительно из своих интересов.

"Так, ему сегодня выгодно там поддерживать Украину, помогать Украине, поддерживать, помогать – байрактары там, пушки, кассетные снаряды, зерно. Завтра он увидит выгоду в союзе с Россией, ну или не в союзе, а в поддержке России, и будет помогать им. Ну или и тем и другим одновременно. Поэтому считать Эрдогана прям союзникам, это на мой взгляд весьма опрометчивая история", - говорит Ауслендер.

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