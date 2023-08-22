В рф уже начали пытаться обезопасить данную зону, чтобы избежать существенного удара по важной для них точке.

На данный момент Вооруженные Силы Украины активно изучают наиболее эффективный метод для достижения важной цели. Атаки на Крымский мост будут продолжаться, и его неизбежно ожидает уничтожение.

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в отставке и опытный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, какие ресурсы еще не использовали наши военные и собераются ли применять по Крымскому направлению что-то серьезное.

"У нас есть множество вариантов, как это сделать. Мы еще не использовали все свои ресурсы. Сейчас мы активно работаем над определением наиболее эффективного способа. Россия уже начала прикрывать мост всеми доступными средствами.

Это связано с использованием мощных надводных и подводных дронов, а также вооружений, предоставленных союзниками. Мы готовимся к появлению ракет Taurus или возможности применения ракет Storm Shadow" - заключил эксперт.

Также по словам эксперта,ворота в Крым – это все-таки Армянск, это не Мелитополь, это не Чонгар и не через Арабатскую Стрелку.

"Это Армянск, Перекоп. То есть нам, для того чтобы открыть ворота в Крым по широкому, так сказать, коридору, это лучше форсировать Днепр. И там больше 70 километров до Армянска, уже заход в Крым, сразу в Северный Крым".

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