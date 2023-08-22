Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Враг не покидает попыток осуществить прорыв в этом районе. Кроме того, оккупанты применяют новую тактику – они минируют бронированную машину или гусеницу и отправляют ее к украинским позициям.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал лейтенант батальона "Свобода Национальной гвардии Украины" Роман Конон.

По его словам, оккупационные войска на Бахмутском направлении пытают прорвать украинские позиции и гатят из всего, что у них есть. Также начали применять относительно новую для них тактику.

"Массированно применяет артиллерию, очень массированно применяет бронированную технику. Недавно прибегли к относительно такой новой для них тактики – они минируют бронированную машину или какую-то гусеницу и посылают ее в сторону позиций наших парней. Ребята из батальона "Свобода Нацгвардии" и другие подразделения стоят на позициях и отражают всю эту навалу, которая на них прет. И в свою очередь мы наносим еще и соответствующие им удары, чем наносим большой ущерб и уничтожаем крупное количество, уже огромное количество оккупантов", - рассказал Роман Конон.

По словам военнослужащего, российские потери на Бахмутском направлении очень большие, они достигают 150 тысяч погибшими и раненными.

"Для понимания, средняя армия в Европе – это порядка 50 тысяч человек. В частности, на Бахмутском направлении выведено из строя 150 тысяч этих свинособак. Война продолжается, бьемся. Сейчас очень такая усиленная фаза войны, как раз кульминационная. И мы сейчас стоим, очень сложно, ребятам сложно, и все же стоим, отбиваем и стараемся врагу не дать продвигаться", - сказал военный.

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