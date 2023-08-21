"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уверяет, что его рецепт горчичного соуса очень легок. Вы потратите на его приготовление менее 10 минут.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт горчичного соуса. Кулинар отметил, что такой простой соус легко превратит любое блюдо в настоящий кулинарный рецепт. К тому же соус добавит новых ароматов к вашей трапезе.

"Мастер Шеф" Клопотенко уверяет, что его рецепт горчичного соуса очень легок. Вы потратите на его приготовление менее 10 минут и все необходимые ингредиенты доступны и безопасны. Их можно найти в любом обычном магазине.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко говорит, что этот нежный сливочно-горчичный соус идеально дополнит мясо птицы или свинины, овощи или даже рыбу.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся:

200 мл сливок 33%

50 г американской горчицы

⅓ ч. л. соли

20 мл соевого соуса

20 мл растительного масла

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, для начала возьмите небольшую кастрюлю или сотейник и налейте в него 200 мл сливок. Разогрейте на небольшом огне и доведите до кипения, помешивая. При нагревании сливки станут более густыми.

Добавьте 50 г американской горчицы, 20 мл соевого соуса, чайной ложки соли и 20 мл масла. Хорошо перемешайте и продолжайте варить на маленьком огне еще 2-3 минуты, помешивая.

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что вы сможете узнать готовность соуса при наличии пузырей на его поверхности и кремовой консистенцией. Снимите кастрюлю с огня и перелейте готовый соус в посуду, в которой планируете подавать. Дайте ему немного остыть и подавайте.

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