Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт горчичного соуса. Кулинар отметил, что такой простой соус легко превратит любое блюдо в настоящий кулинарный рецепт. К тому же соус добавит новых ароматов к вашей трапезе.
"Мастер Шеф" Клопотенко уверяет, что его рецепт горчичного соуса очень легок. Вы потратите на его приготовление менее 10 минут и все необходимые ингредиенты доступны и безопасны. Их можно найти в любом обычном магазине.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко говорит, что этот нежный сливочно-горчичный соус идеально дополнит мясо птицы или свинины, овощи или даже рыбу.
"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся:
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- 200 мл сливок 33%
- 50 г американской горчицы
- ⅓ ч. л. соли
- 20 мл соевого соуса
- 20 мл растительного масла
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, для начала возьмите небольшую кастрюлю или сотейник и налейте в него 200 мл сливок. Разогрейте на небольшом огне и доведите до кипения, помешивая. При нагревании сливки станут более густыми.
Добавьте 50 г американской горчицы, 20 мл соевого соуса, чайной ложки соли и 20 мл масла. Хорошо перемешайте и продолжайте варить на маленьком огне еще 2-3 минуты, помешивая.
"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что вы сможете узнать готовность соуса при наличии пузырей на его поверхности и кремовой консистенцией. Снимите кастрюлю с огня и перелейте готовый соус в посуду, в которой планируете подавать. Дайте ему немного остыть и подавайте.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
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