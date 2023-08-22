Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Анастасии Федор объяснил, почему та якобы стотысячная группировка, которую рф собрала на Купянском направлении, не сможет совершить новое наступление на Харьковщину.

"Для этого ей нужны гигантские ресурсы, которые мне пока трудно понять, где их взять. Для того чтобы по-настоящему прорывать то направление, потому что очень много сейчас в интернете информации, что там есть какой-то стотысячный корпус, но объясню, что такое стотысячный корпус на примере 40-тысячного корпуса, потому что это классический механизированный корпус. Такой корпус 40 000 нуждается в 825 танках, 2,5 тысячах бронированных машин и более тысячи артиллерии ствольной и реактивных систем залпового огня", — заявил эксперт.

При этом, по его словам, по всей линии разграничения, которая достигает более 1000 км, у россиян едва есть до двух тысяч танков.

"Могут ли они прибегнуть к суициду и организовать гигантские пехотные валы, так как они это делали во Второй мировой войне и подтвердили эту методику в Бахмуте? Да, почему нет, могут. Но я думаю, что мы справимся с этой задачей, потому что мы справились с Бахмутом, а он для них действительно был очень политическим и остается политическим.

Именно поэтому Купянское направление такое острое, потому что они считают, что мы будем снимать средства и силы с Бахмутского плацдарма, а Бахмутский плацдарм они сдать не могут и попасть в оперативное окружение тоже не могут, хотя к нему двигаются", — добавил Петр Черник.

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