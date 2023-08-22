В западной прессе появилась информация о том, что украинские бойцы прорвались через минное поле в направлении Токмака. Однако, это только первый шаг в этом направлении, потому что ВСУ предстоит еще много работы.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в сообщениях западных СМИ нет ничего удивительного и нового, потому что уже давно говорили о забитом клине между Роботино и Вербовым.

"Это именно то место, где был совершен прорыв первой линии обороны, полосы обеспечения именно в этой локации, и выход ко второй линии обороны. Но говорить, что мы сейчас где-то там около Токмака и все такое, нет, нет. Пока это еще рано, у нас много работы уже по прохождению и прорыву второй линии обороны. Да, действительно, это направление Токмака, но то что мы там находимся нет, это как бы фантазии. А в общем ситуация какая – выравниваем фланги и стараемся создать условия для прорыва второй линии обороны именно на этом плацдарме", - говорит Александр Коваленко.

Также обозреватель отметил, что кроме этой локации успешное развитие имеет работа по флангу возле Старомлыновки после освобождения Урожайного.

"То есть, в направлении Керменчика, а также в районе Приютного, это уже по правому флангу от Старомайорского. Там происходит процесс расширения плацдарма и приближения к Старомлыновке с перспективным прорывом второй линии уже по этой локации", - говорит военный обозреватель.

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