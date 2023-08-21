В сети появилась информация о том, что российские силы вынужденно покинули населенный пункт Работино, расположенный в Запорожской области. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что ВСУ давно предупреждают российских граждан о необходимости покинуть незаконно аннексированные территории, пока у них еще есть такая возможность.
В этом направлении наблюдается постоянное продвижение украинских оборонительных сил.
Следует отметить, что пока нет окончательной информации о полном освобождении населенного пункта, но эксперт предполагает, что, возможно, российские войска уже ушли навсегда.
"На данном направлении Вооруженные Силы Украины стремятся перекрыть путь к железнодорожной дороге, которая идет близ Токмака. Это является ключевой артерией для снабжения противника" - делится эксперт.
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ВСУ на данный момент задача заключается не только в освобождении территорий, но и в дезактивации российской армии, а также в привлечении как можно большего числа оккупантов в ситуацию, где их можно будет контролировать, делится Свитан.
Эксперт обозначил временно оккупированные российскими войсками, где россияне могут оказаться в сложной ситуации. Там, по словам эксперта, у российских преступников будут реальные проблемы.
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