То, как действуют Вооруженные силы Украины на Запорожском, Мелитопольском и Бердянском направлениях вызывает сдержанный оптимизм, потому что это полностью соответствует стратегии ведения этой наступательной кампании.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, ВСУ придерживаются стратегии, поэтому получают возможность продвигаться и расширять этот коридор входа.

"А по некоторым данным, уже говорят о том, что Роботино наше. Но мы должны дождаться сообщения нашей официальной прессы и официальных представителей. Но мы продвигаемся вперед, понимая, что противник действует в таком некотором напряжении, не имея достаточного количества ресурсов для того, чтобы надежно закрепиться, и не допустить наш прорыв. Ситуация может измениться в любую минуту, потому что давление наше не ослабляется, а только распространяется на противника", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает военный эксперт, подобная ситуация развивается и на Бердянском направлении.

"Здесь мы обходим Урожайное, мы атакуем его с левого и с правого фланга. Мы идем вдоль дороги от Старомайорского до Старомлыновки для того, чтобы зайти уже на этот опорный пункт, уничтожая противника. То есть избегаем так называемых лобовых атак, чтобы минимизировать наши потери, которые, к сожалению, есть. Мы продолжаем поддерживать такой темп наступления, позволяющего нам говорить об успешности этого наступления. Конечно, оно не такое быстрое, как хотелось бы, но и условия в которых ведется это наступление абсолютно необычные", - подытожил Грабский.

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