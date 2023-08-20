Передовые подразделения ВСУ после освобождения с.Урожайное сумели не только там закрепиться, но и продвинулись южнее этого села, в направлении на ту же излучину реки Мокрые Ялы, по которой заняли оборону российские подразделения, отступившие из Урожайного в Заветное Желание.
Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.
"Более того, очевидно, что не только этим ограничивается Старомлиновская "проблематика" противника. Это, в сущности, стык 5-й и 36-й общевойсковых армий (ОВА) противника. Соответственно, во многом его успех в этом вопросе будет зависеть от уровня взаимодействия между 60-й омсбр (5-й ОВА) и 37-й омсбр (36-й ОВА)", — заявил эксперт.
По его словам, очевидно, что 60-я отдельная мотострелковая бригада противника в с. Заветное Желание может повлиять на ситуацию восточнее своей полосы обороны исключительно опосредованно, именно из-за наличия реки, на берегу которой и расположено село, оборону которого она держит.
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"По сути, чтобы помешать продвижению ВСУ по дороге на противоположном берегу, этой бригаде нужно перейти реку определенным количеством своих подразделений. То есть, растянуть свой боевой порядок, что в суровых реалиях украинского наступления выглядит для 60-й омсбр почти как самоубийство", — подчеркнул Константин Машовец.
В свою очередь, 37-я омсбр противника уже обороняется на достаточно растянутой по ширине полосе, и ее главная задача — не допустить продвижения ВСУ по дирекции Новодонецкое - Керменчик, который является одним из ключевых пунктов системы обороны противника на этом направлении, рядом с с.Старомлиновка).
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