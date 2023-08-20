Передовые подразделения ВСУ после освобождения с.Урожайное сумели не только там закрепиться, но и продвинулись южнее этого села, в направлении на ту же излучину реки Мокрые Ялы, по которой заняли оборону российские подразделения, отступившие из Урожайного в Заветное Желание.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

"Более того, очевидно, что не только этим ограничивается Старомлиновская "проблематика" противника. Это, в сущности, стык 5-й и 36-й общевойсковых армий (ОВА) противника. Соответственно, во многом его успех в этом вопросе будет зависеть от уровня взаимодействия между 60-й омсбр (5-й ОВА) и 37-й омсбр (36-й ОВА)", — заявил эксперт.

По его словам, очевидно, что 60-я отдельная мотострелковая бригада противника в с. Заветное Желание может повлиять на ситуацию восточнее своей полосы обороны исключительно опосредованно, именно из-за наличия реки, на берегу которой и расположено село, оборону которого она держит.

"По сути, чтобы помешать продвижению ВСУ по дороге на противоположном берегу, этой бригаде нужно перейти реку определенным количеством своих подразделений. То есть, растянуть свой боевой порядок, что в суровых реалиях украинского наступления выглядит для 60-й омсбр почти как самоубийство", — подчеркнул Константин Машовец.

В свою очередь, 37-я омсбр противника уже обороняется на достаточно растянутой по ширине полосе, и ее главная задача — не допустить продвижения ВСУ по дирекции Новодонецкое - Керменчик, который является одним из ключевых пунктов системы обороны противника на этом направлении, рядом с с.Старомлиновка).

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