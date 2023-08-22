В 2008 году Путин совершил с их точки зрения роковую ошибку, выбрав себе в приемники либерального на тот момент Медведева. Однако, в этот раз он может пойти по другому пути.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, силовики в лице Патрушева и Сечина хотят сместить Путина с должности президента и назначить его приемников сына Патрушева. Однако, Путин может пойти другим путем и назначить приемником условного Собянина, который больше сосредоточен на внутренней ситуации в России.

"Вот и сейчас теоретически это тоже возможно, возьмет Собянина, например, назначит и все, и Патрушеву, и Сечину, всем кранты. Ну то есть Собянин может их и не посадят, но точно их выдавит, их не будет в российской политике. То есть, если возьмет вверх Собянин, ну совершенно очевидно, что в гробу он видал всю эту борьбу с Америкой, там борьбу с "укрофашистами", ну он ориентирован на внутреннюю ситуацию. Поэтому конечно при Собянине, или там при Мишустине война достаточно быстро свернется и рассосется", - говорит Аббас Галлямов.

При этом политолог отмечает, что если к власти в РФ придут условные Сечены и Патрушевы, то конечно, война продолжится до тех пор, пока им окончательно не сломают хребет. Для этих представителей силовиков, принципиальное значение имеет, кто будет при власти. Но как отмечает эксперт, шансы есть и у тех у других.

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