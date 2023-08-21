Главная цель путинской войны – это полное уничтожение Украины, как самостоятельного государства. Сейчас он ведет войну на истощение, однако даже такой стране, как РФ нужна поддержка.
Об этом в эфире "Сейчас" рассказал израильский журналист, автор телеграмм-канала "Война с Ордой" Сергей Ауслендер.
По его словам, Путин ищет поддержки у Китая и Турции, и именно с этим связаны запланированные на ближайшее время визиты российского диктатора в эти страны.
"Он эту войну заканчивать не намерен, у него цель совершенно очевидная, на мой взгляд, это уничтожить Украину, как государство. Чтобы вот государство Украина перестало существовать на политической карте мира, и желательно еще и на демографической тоже. Для этого вот он ведет войну на истощение с вами. Его совершенно не интересуют вопросы, сколько там россиян при этом погибнет, сколько денег надо на этого потратить, нет. Вот какая-то идея фикс в голове поселилась, и все, ее уже оттуда не выковыряешь никак", - говорит Сергей Ауслендер.
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Как отмечает обозреватель, поэтому Путин будет искать там поддержку, видимо у Турции и Китая.
"Да, там он может зерно какой-то дешевле организовать, чтобы Турция покупала это зерно у Россиян и отдавала его там в Африку, что-то в этом роде, или перепродавал его там. А в Китае будет договариваться тоже о поддержке, как политической, так и технической, военной, технической. Ему нужны союзники, потому что войну на истощение в одиночку вывозить сложно даже такой стране как Россия. Поэтому да, как мне кажется, опять же мое мнение, он будет искать поддержку", - говорит Ауслендер.
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