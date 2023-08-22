Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, в направлениях Роботиного украинские защитники имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
«Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», – добавили в Генштабе о ситуации на этом участке фронта.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
Также сообщается, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.
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Как подчеркивают в Генштабе ВСУ, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщают в Генштабе.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области – продолжаются тяжелые бои.
Добавим, что ранее в Минобороны Украины отметили, что российские оккупанты безуспешно стремятся к реваншу на Харьковщине.
Обострение на Купянском направлении – результат того, что оккупанты задумали снова захватить те территории в Харьковской области, которые Силы обороны освободили осенью 2022 года.
Кроме того, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, враг надеется отвлечь украинских воинов от успешного наступления под Бахмутом.
"Они с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении, чтобы мы не могли все силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются", - пояснила Маляр.
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Напомним также, что в результате новой атаки на Запорожье под удар попали жилые многоэтажки.