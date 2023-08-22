На днях в результате атаки беспилотника на аэродром в Новгородской области был уничтожен один бомбардировщик Ту-22М3 и повреждены по меньшей мере еще два бомбардировщика. Ни возобновить поврежденные летательные аппараты, ни построить новые в РФ уже не смогут.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Россия больше вообще не сможет производить некоторые виды вооружения. И дело даже не санкциях, а в том, что военно-промышленный комплекс страны-агрессора деградировал.

"А вот то, что россияне не смогут производить некоторые виды вооружения, это они не могут их производить как раз из-за общей деградации, а не потому, что введена сейчас санкционная политики. Санкции они обходят все, кто бы что не говорил. Они покупают элементную базу, заменяют элементную базу, это дорого, но все, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги. Все это понимают, потому прекратить такого рода покупки – это только прекратить перевод денег россиян, чтобы не за что было покупать, а это уже другая санкционная политика", - говорит Роман Свитан.

По его словам, общая деградация российской военной оборонной промышленности она как раз произошла не из-за санкционной политики, а из-за общей деградации российской империи как таковой.

"То есть они не делают, не могут производить уже самолеты Ту-95, они не могут производить Ту-23, который мы сожгли", - подытожил эксперт.

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