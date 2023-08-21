Однако для полного уничтожения бомбардировщика необходимо определить расположение топливных баков, чтобы их уничтожить.

Недавно стало известно, что два борта российских Ту-22М3 получили повреждения. Как известно, эти бомбардировщики, носители ракет, пока остаются невосприимчивыми к средствам ПВО. Военный эксперт Роман Свитан поделился выводами о воздействии удара по авиабазе на количество ракетных атак по Украине.

"Самолет на земле представляет собой уязвимую цель. Вероятно, беспилотники были запущены с территории рф. Они могли оперировать как издалека, так и с близкого расстояния, эффективно поражая аэродром. Зашла спецгруппа в глубину и отработала" - делится эксперт.

Он добавляет, что самолет на земле становится легкой целью для взрывчатых веществ, фугасов или других средств. Каждый квадрокоптер способен подойти ближе к цели и нанести серьезный ущерб. Однако для полного уничтожения бомбардировщика необходимо определить расположение топливных баков, чтобы их уничтожить.

У ВСУ на данный момент задача заключается не только в освобождении территорий, но и в дезактивации российской армии, а также в привлечении как можно большего числа оккупантов в ситуацию, где их можно будет контролировать, делится эксперт.

В случае, если эта часть сил оккупантов также будет вовлечена в боевые действия в районе Орехово, при одновременном наступлении в направлении Мариуполя из-под Времьенского выступа, будет создана сложная ситуация для российских войск.

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