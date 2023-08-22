Так, захватчики ударили по Камышанам Херсонской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Под обстрел попали находившиеся на улице местные жители. В результате атаки травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина.

«В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

По данным полиции Херсонской области, правоохранители зафиксировали на правобережье Херсонской области еще более 20 преступлений российской армии против мирного населения.

Так, массированной вооруженной атаки врага с левобережья в очередной раз подверглись населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов, Херсону и пригороду.

Нанося удары из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и БПЛА, россияне целили исключительно по инфраструктурным объектам и жилому сектору, где нет никаких военных целей.

«В Золотой Балке россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на 43-летнего местного жителя. У мужчины диагностировали огнестрельное обломочное ранение грудной клетки и брюшной полости», - сообщили в полиции последствия одной из атак.

Кроме того, оккупанты обстреляли Софиевку, ранены 80-летняя женщина, у которой переломы ног, и 60-летний мужчина, у него обломочное ранение предплечья. Под вражеским минометным огнем находился Берислав - там ранен 48-летний мужчина.

Также российские войска безжалостно пытались уничтожить инфраструктурные объекты Херсона, с РСЗО всю ночь намеренно целили по мирным жилым кварталам микрорайонов «Корабел», «ХБК» и центру города.

Снарядами были повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома, автомобили и магазины.

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