Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямах, тоді як ворог лізе на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, в напрямках Роботиного українські захисники мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

«Завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», - додали в Генштабі про ситуацію на цій ділянці фронту.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Також повідомляється, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.

Як підкреслюють в Генштабі ЗСУ, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

«Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках», - повідомляють в Генштабі.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області - тривають важкі бої.

Додамо, що раніше в Міноборони України зазначили, що російські окупанти безуспішно прагнуть реваншу на Харківщині.

Загострення на Куп'янському напрямку – результат того, що окупанти задумали знову захопити ті території в Харківській області, які Сили оборони звільнили восени 2022 року

Крім того, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, ворог сподівається відволікти українських воїнів від успішного наступу під Бахмутом.

"Вони з великою ймовірністю хочуть відвернути наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку, щоб ми не могли всі сили концентрувати там, а змушені були їх розпорошувати в різних напрямках, де вони посилюються", – пояснила Маляр.

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