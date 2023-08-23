На Запорожском направлении российские оккупанты сталкиваются с определенными сложностями, связанными с проведением контрбатарейных операций. Артиллерийские возможности наших военных превосходят дальность огня вражеской артиллерии. Детальнее о слабости оккупантов на определенных участках фронта рассказал военный эксперт Роман Свитан.
Украинская артиллерия имеет дальность поражения, превосходящую на 7-8 км и более способность оперативно выявлять действия вражеских артиллерийских батарей.
"У российских сил действительно возникают сложности. Они сталкиваются с проблемами в технологическом оборудовании, в первую очередь, а также в рабочей способности контрбатарейных радаров" - делится эксперт.
Он также добавил, системы самоходной артиллерии не являются высокоточным видом оружия. В этом контексте российская артиллерия безусловно уступает 155-мм орудиям украинской армии, которые обогатились новейшими радарными системами.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новая атака на Запорожье: под удар попали жилые многоэтажки
Павлик показал бедную мамину хату, к которой приехал на роскошной машине: стены без обоев и портреты
"Это будет цель номер один": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны РФ
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Ранее эксперт добавил, несмотря на количественное преимущество российских оккупантов в авиации, передача Украине истребителей F-16 может кардинально изменить обстановку.
Помимо самых истребителей, ключевое значение имеют также полноценные системы управления, передачи данных и сопровождения.
Последние новости Украины:
Ситуация возле Бахмута – ВСУ окружают город.
Также сообщалось, что украинская земля вздрогнула от новых авиаударов.
Кроме того, Politeka.net писала, что разоблачен очередной предатель Украины - кем он оказался.