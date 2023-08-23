Из-за этого действительно возникают сложности, они уже сталкиваются с проблемами в технологическом оборудовании.

На Запорожском направлении российские оккупанты сталкиваются с определенными сложностями, связанными с проведением контрбатарейных операций. Артиллерийские возможности наших военных превосходят дальность огня вражеской артиллерии. Детальнее о слабости оккупантов на определенных участках фронта рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Украинская артиллерия имеет дальность поражения, превосходящую на 7-8 км и более способность оперативно выявлять действия вражеских артиллерийских батарей.

"У российских сил действительно возникают сложности. Они сталкиваются с проблемами в технологическом оборудовании, в первую очередь, а также в рабочей способности контрбатарейных радаров" - делится эксперт.

Он также добавил, системы самоходной артиллерии не являются высокоточным видом оружия. В этом контексте российская артиллерия безусловно уступает 155-мм орудиям украинской армии, которые обогатились новейшими радарными системами.

Ранее эксперт добавил, несмотря на количественное преимущество российских оккупантов в авиации, передача Украине истребителей F-16 может кардинально изменить обстановку.

Помимо самых истребителей, ключевое значение имеют также полноценные системы управления, передачи данных и сопровождения.

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