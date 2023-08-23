Комментируя возможный ракетный удар оккупантов, военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление", Александр Коваленко напомнил, что Украина воюет «против лицемерных нелюдей, которые в приступе маниакальной паранойи готовы на любую невообразимую подлость».

Однако, отмечает эксперт, остается вопрос относительно ракетного потенциала. Коваленко сделал приблизительную оценку.

«С учетом последнего удара в ночь на 15 августа, можно оценивать накопительный потенциал БК по ракетам Х-101/555, как по производству, так и по восстановлению, от 20 до 30 ед. Около 20 КРМБ "Калибр" должно быть в арсенале корабельной компоненты.

Помимо этого не забываем, что россияне могут себе позволить пуски Х-22, Искандер-М/К, а так же П-800 "Оникс" в направлении Одессы», - перечисляет военный эксперт.

Коваленко также напомнил о дронах-камикадзе Shahed-136, количественно которых для пусков может быть накоплено до 50 ед.

«Актуальным так же остается вопрос, если россия пойдет на террор Украины на День Независимости, то будет это разовый массированный удар, или же она растянет удары ограниченным БК на несколько дней.

В любом случае следует понимать, что даже если этот удар и случится, то он не будет мощнее тех, что мы уже пережили», - уверен эксперт.

Коваленко призвал украинцев не игорировать тревоги:

"Не стоит игнорировать воздушные тревоги в эти дни. В целом как и всегда, но хотя бы в эти дни, аккумулируйте инстинкт самосохранения".

Последние новости Украины:

Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, чего ждать от оккупантов на День Независимости.

Напомним также, что россияне лезут в наступление и хотят реванша.