У Вооруженных сил Украины есть стратегическое задание по большому Южному плацдарму, он имеет несколько подплацдармов, выйти на Северное Поазовье и обрушить Южный плацдарм. И это вполне возможно, хотя и будет трудно.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, сейчас можно говорить только об общих вещах, и они сейчас свидетельствуют то том, что есть все предпосылки для обрушения ВСУ южного фронта.

"Что говорят общие вещи? У нас стратегическое задание по большому южному плацдарму, он имеет несколько подплацдармов, выйти на Северное Поазовье и обрушить Южный плацдарм. Возможно ли это? Возможно. Предпосылки складываются. Однако, эта работа будет длительной, противник бьется насмерть. И главным аргументом, что для этого есть предпосылки – это укрепление Перекопского перешейка. Они его укрепляют, опять же строят трехэшелонированную линию обороны", - говорит Петр Черник.

Как подчеркивает военный эксперт, если бы российская армия была уверенна, что Вооруженные силы не обрушат южный фронт, они бы не занимались этим укреплением позиций на Перекопском перешейке.

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