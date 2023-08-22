Как рассказал в своем телеграм-канале координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, на Токмакском направлении оккупанты, вероятно, поняли, что в общем контексте украинского наступления важна ситуация не только в самом с.Работино, но и происходящее восточнее и западнее села.

«Особенно это касается восточного фланга этого района, где передовые подразделения ВСУ уже вышли на первые позиции главного рубежа обороны противника на ширине по фронту почти в 4.5 км.

В свою очередь, передовые подразделения ВСУ, действуя с востока на запад, очевидно продвинулись и в сторону с.Копани, вдоль линии опорных пунктов противника…», - отмечает Машовец.

По словам военного аналитика, ситуация у противника усугубляется еще и тем, что на этом направлении у него нет такого набора полков и бригад в резерве, который развернут на Бердянском направлении.

«Поэтому для того, чтобы адекватно реагировать на все эти действия ВСУ на этом направлении, он может задействовать, преимущественно, формирование батальонного уровня. Максимум - до 2-х полков...», - сообщил Машовец.

По словам эксперта, сейчас российские захватчики выискивают резервы для всей Южной операционной зоны, потому что "затрещало".

«И не только по направлению на Бердянск, но и на Токмак, начало "потрескивать" и на Пологовском направлении, и под Угледаром. Срочно требуются резервы.

Причем не просто пара батальонов "барсиков" или рандомный набор "мобиков" из дежурного полка территориальных войск, а что-то существенное, желательно кадровое...», - пояснил Машовец.

При этом у командования противника остро стоит вопрос – где их найти и откуда взять.

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