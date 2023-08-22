"Мастер Шеф" Клопотенко уверяет, что процесс невероятно прост: нашинкуйте овощи, поперчите их специями, обжарьте и разлейте в стерилизованные банки.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт ароматной аджики из кабачков. Особенно вкусную и изысканную аджику на зиму следует попробовать приготовить самим, пока сезон кабачков не закончился.

"Мастер Шеф" Клопотенко уверяет, что процесс невероятно прост: нашинкуйте овощи, поперчите их специями, обжарьте и разлейте в стерилизованные банки. Вот вам и отличный универсальный соус к разным блюдам: мясным, овощным. Как говорит "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также такую аджику можно добавлять в зажарку для борща. Да и, конечно, никто не запрещает просто наслаждаться ее вкусом вместе с хлебом.

"Мастер Шеф" Клопотенко перечислил ингридиенты, которые вам понадобятся на 1 л 200 мл:

500 г томатов сорта Сливка

1 большой перец чили

1 сладкий перец

1 большая морковь

1 большой репчатый лук

1 кг кабачков

6 зубчиков чеснока

1 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

100 мл подсолнечного масла

2 ст. л. уксуса 9%

5 горошин душистого перца

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что для начала нужно помыть 500 г томатов. Далее на каждом томате сделайте надрез в форме креста и опустите их в кипяток в течение 40 секунд. После этого достаем их и снимаем шкурку.

После очистите лук от чешуи, а морковь – от кожуры. От кабачков обрежьте хвостики, а в случае необходимости также отшелушьте кожуру. "Мастер Шеф" Клопотенко добавил, после этого разрежьте пополам и удалите семена. Все эти овощи порежьте на небольшие кусочки.

Соедините вместе кабачки, помидоры, сладкий перец, морковь и лук и пропустите через мясорубку или блендер до получения однородной массы. Поставьте эту смесь в большую кастрюлю и разогрейте на среднем огне, варите в течение 20 минут. Параллельно разогревайте и стерилизуйте банки вместе с крышками.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что дальше порежьте перец чили и 6 зубчиков чеснока. Добавьте ингредиент в кастрюлю с остальной овощной массой и продолжайте варить еще 15 минут. Добавьте 1 ст. ложку сахара, 2 ст. ложки соли, 5 горошин черного перца и 100 мл подсолнечного масла в овощной массе в кастрюле.

После перемешивания варите еще 5 минут. После этого снимите кастрюлю с огня, добавьте 2 ст. ложки уксуса 9% и тщательно перемешайте. Разлейте готовую аджику в стерилизованные банки, закройте плотно крышками и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.