Российские оккупанты собрали 100-тысячную группировку на Купянском направлении, чтобы отвлечь украинские резервы с южного фронта. Они понимают, что направление главного удара ВСУ – это юг Украины и прерывание сухопутного коридора в Крым.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, сейчас оккупанты собрали серьезную группировку своих войск в направлении Купянска, около 100 тысяч личного состава. У них стоит задача отвлечь украинские резервы с южного фронта.

"Мы уже понимаем, что основное направление нашего наступления – это юг, он критически важен для Украины с экономической точки. Это порты, это атомная электростанция, которая в Энергодаре находится, это сухопутный коридор, который идет от Крыма на Мариуполь. Ну то есть, это очень важно для Украины. Купянское направление – это задача для россиян оттянуть резервы, оттянуть украинскую армию от этого направления, и втянуть украинские резервы на другое направление", - говорит Павел Нарожный.

Как отмечает эксперт, российские оккупанты не случайно выбрали Купянск, так как это максимально далеко от южного фронта.

"Купянск – это самый конец Луганской области и начало Харьковской области, там, где все это происходит, уже конец Донбасса, скажем так. Это там полторы тысячи километров, если по всей линии фронта взять от Херсона. И там они очень сильно давят, но успехов не имеют. Это больше, скажем так, отвлекающий и сковывающий маневр, чем реальное направление русского наступления", - подытожил эксперт.

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