Бахмут сам по себе не является плацдармом для наступления Вооруженных сил Украины, он был важен с точки зрения обороны. Сейчас украинские войска постепенно берут город в кольцо.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, действия ВСУ в Бахмуте более тактические, чем стратегические. Этот город сам по себе очень важен с точки зрения обороны, но он не является плацдармом для украинского наступления.

"Мы там находимся, скажем так, в стратегической обороне. Почему так? Потому что у врага там очень короткое логистическое плечо, очень близко к границе, там речь идет о примерно 150-200 километрах к границе, огромное количество железнодорожных путей, автомобильных дорог, и всего прочего для того, чтобы они могли опрокидывать технику и личный состав", - говорит Павел Нарожный.

Как отмечает эксперт, там нельзя сказать, что инициатива на нашей или на их стороне. Также не идет речь о каком-то стратегическом наступлении россиян.

"Инициатива может сегодня быть на нашей стороне, а завтра на стороне российской. Но глобально, что мы видим. Мы видим, что наши войска делают все, чтобы закрыть это кольцо вокруг Бахмута. Я более чем уверен, что это произойдет там в ближайшее время", - говорит эксперт.

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