Ситуация на Сумщине на границе с РФ остается напряженной, там постоянно есть угроза проникновения ДРГ.

На границе Украины и России в Сумской области сохраняется угроза проникновения российских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, оккупацион6ные войска продолжают обстреливать область из артиллерии.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, там постоянно происходит попытки перехода границы, постоянно происходят артиллерийские обстрелы населенных пунктов, которые находятся на границе.

"Там уже прошла, можно сказать, эвакуация. Те, кто хотел, выехали из пятикилометровой зоны приграничной, люди были эвакуирована. Я более чем уверен, что там эти попытки прорыва диверсионных групп, они никогда не закончатся, они будут там постоянно, к сожалению", - говорит Павел Нарожный.

Как отмечает эксперт, в какой-то степени эти действия оккупантов сковывают украинские войска. И это при том, что на Сумщине нет никаких стратегических предприятий, которые были критические для нашей обороны или для нашей экономики.

"Поэтому задача россиян – это скорее держать на Сумщине те подразделения, которые ее сейчас защищают, чем попытка прорываться или планировать какие-то стратегические направление какого-то наступления", - говорит эксперт.

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