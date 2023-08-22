ВСУ удалось успешно продвинуться на юго-восток от населенного пункта Старомайорское. Кроме того, на данном участке наступления наши войска сумели захватить населенные пункты Завитное Бажання и Старомлыновка, которые представляют собой ключевые точки обороны российских вооруженных сил. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

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По словам эксперта, сейчас нет необходимости для ВСУ в захвате Завитного Бажання, так как продолжение движения в сторону Старомлыновки становится более целесообразным вариантом.

"Нашим войскам удалось продвинуться в районе села Андреевка на направлении к городу Бахмут. Но на этом участке нашим войскам не требуется прямо заходить в населенный пункт. ВСУ применяют эффективную стратегию оказания давления на российские силы, обходя жилые пункты и организуя полуокружение, чтобы изгнать оккупантов оттуда" -делится эксперт.

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Эксперт добавил, что данный тактический подход обеспечивает нашим наступающим войскам снижение потерь по сравнению с российскими войсками, находящимися в активной обороне. Российская сторона вынуждена вкладывать намного больше ресурсов и усилий для противостояния украинским войскам.

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