Как могут развиваться ситуация на Купянском направлении покажут только боевые действия. Есть несколько сценариев развития событий, вплоть до того, что российские оккупанты могут прорвать нашу оборону в этом направлении.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, сейчас трудно сказать, как будет развиваться ситуация в этом направлении, но реально покажут только боевые действия.

"Потому что опять же, сценарии разные могут быть. Если сейчас Украина уже перейдет в оборону и резервы будут применены на Востоке, то им не удастся прорваться. Я тогда почти уверенно могу сказать, что не удастся. Почему? Потому что, мне кажется, тогда можно будет просто их перемалывать и уничтожать в большом количестве. И даже несмотря на успехи, которые могут быть у них непосредственно по тактическому захвату каких-то территорий, им не удастся, ну скажем так в дальнейшем развивать наступление, потому что они понесут большие потери", - говорит Александр Мусиенко.

И в конце концов, как считает эксперт, они возьмут паузу и на определенный период времени вообще не смогут вести наступательный действий.

"Если мы дальше будем продолжать сложные вот такие комбинированные задачи по наступательным действиям на юге, и плюс удерживание востока мощно, то может быть разная ситуация. Может быть такое, что им и удастся прорваться, это все будет зависеть уже от того, как будут развиваться боевые действия", - говорит Мусиенко.

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