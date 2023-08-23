Военнослужащий ВСУ рассказал о том, как и чем воюют российские оккупационные войска в Бахмуте.

Ситуация на Бахмутском направлении остается тяжелой, там продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты приволокли на фронт старую советскую технику, которая очень неточная, соответственно и удары их не точечные, а бьют просто по секторам.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал лейтенант батальона "Свобода Национальной гвардии Украины" Роман Конон.

По словам военного, враг не оставляет попыток и продолжает переться, он валят из артиллерии и применяет всю наличную у него бронированную технику.

"Она у него вся старая, советская, неточная. Но, опять же, танк 70-80 годов, если он едет и стреляет, это несет угрозу, однозначно. Их техника не составляет никакой конкуренции против новейших образцов, попадающих к нам. Но все же, для того чтобы быстрее и, скажем так, больше уберечь наших жизней, и больше в свою очередь уничтожить оккупантов, нам нужно больше бронированной техники", - говорит Роман Конон.

Как отмечает военный, оккупанты продолжают быть именно секторами, они не попадают в какие-то точки, видимо, из-за неточности своей артиллерии.

"Я так понимаю, что те расчеты, по которым они работают, тоже, простите, криворукие. Не знают и не умеют, как его правильно. Но этом плане, что они не умеют, нам на руку. Но они применяют тактику выжженной земли, они бьют по секторам и уничтожают просто квадратными километрами землю. Мы в свою очередь бьем по ним точечно", - говорит военнослужащий.

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