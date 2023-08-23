Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Винничины, ДТП произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района

По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

Таким образом, по данным полиции, жертвами ДТП стали девять человек.

Судя по опубликованным фото, грузовой автомобиль вез древесину.

Ошеломленные трагедией украинцы задаются вопросом, почему в ВАЗе было так много людей и предполагают, что взрослые держали на руках детей.

Также в комментариях сообщают, что количество жертв возросло до 11 человек.

"Ужас!",

«11, к сожалению»,

«Господи, какое горе»,

«Это как надо ехать?»,

«Боже, какое горе» , – пишут ошеломленные пользователи Facebook, комментируя трагедию.

Добавим, еще одно тяжелое ДТП произошло в Киевской области. Его жертвами стали два человека.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля "Audi" не справился с управлением, столкнулся с деревом и вылетел в кювет.

В результате ДТП, водитель и 46-летний пассажир погибли на месте происшествия.

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