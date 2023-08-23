Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Винничины, ДТП произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района
По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.
Таким образом, по данным полиции, жертвами ДТП стали девять человек.
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Судя по опубликованным фото, грузовой автомобиль вез древесину.
Ошеломленные трагедией украинцы задаются вопросом, почему в ВАЗе было так много людей и предполагают, что взрослые держали на руках детей.
Также в комментариях сообщают, что количество жертв возросло до 11 человек.
"Ужас!",
«11, к сожалению»,
«Господи, какое горе»,
«Это как надо ехать?»,
«Боже, какое горе» , – пишут ошеломленные пользователи Facebook, комментируя трагедию.
Добавим, еще одно тяжелое ДТП произошло в Киевской области. Его жертвами стали два человека.
По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля "Audi" не справился с управлением, столкнулся с деревом и вылетел в кювет.
В результате ДТП, водитель и 46-летний пассажир погибли на месте происшествия.
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