Про трагічні наслідки пожежі розповіли київські рятувальники, пише Politeka.net.
Повідомлення про полум’я, що спалахнуло на вул. Андріївській, 11/7 рятувальники отримали близько опівночі 20 серпня, пише Politeka.net.
Як виявилося, загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі 4-поверхового житлового будинку.
«Під час гасіння пожежі в помешканні було виявлено жінку 1965 року народження», - повідомили рятувальники про трагічні наслідки.
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Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
На опублікованих кадрах видно, що вогонь знищив квартиру вщент.
Раніше рятувальники повідомили про трагедію, що сталася в акваторії затоки річки Десенка "Чортковий", що у Дніпровському районі столиці.
Очевидці повідомляли, що у воді зникла людина.
«Провівши пошукові роботи, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло чоловіка, на вигляд орієнтовно 30-35 років, з води та передали його правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку», - повідомили столичні рятувальники.
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