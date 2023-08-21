Про трагічні наслідки пожежі розповіли київські рятувальники, пише Politeka.net.

Повідомлення про полум’я, що спалахнуло на вул. Андріївській, 11/7 рятувальники отримали близько опівночі 20 серпня, пише Politeka.net.

Як виявилося, загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі 4-поверхового житлового будинку.

«Під час гасіння пожежі в помешканні було виявлено жінку 1965 року народження», - повідомили рятувальники про трагічні наслідки.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

На опублікованих кадрах видно, що вогонь знищив квартиру вщент.

Раніше рятувальники повідомили про трагедію, що сталася в акваторії затоки річки Десенка "Чортковий", що у Дніпровському районі столиці.

Очевидці повідомляли, що у воді зникла людина.

«Провівши пошукові роботи, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло чоловіка, на вигляд орієнтовно 30-35 років, з води та передали його правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку», - повідомили столичні рятувальники.

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