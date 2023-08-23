Так, захватчики нанесли новые авиаудары по Херсону, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА.
«Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома», - говорится в сообщении.
В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали.
На данный момент известно о шести пострадавших. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.
В сети уже появились фото с места ужасающей атаки - здание детского сада разрушено до основания.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Уничтожают безжалостно: россияне бьют по жилым домам и сбрасывают взрывчатку прямо на людей
С 23 по 24 августа будут действовать новые запреты: срочное обращение к жителям Кривого Рога
Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам: "Прошу всех…"
"Это будет цель номер один": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны РФ
Также стало известно о утреннем вражеском обстреле г. Очаков в Николаевской области.
В результате атаки повреждены жилые дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Неспокойно также было в Никополе на Днепропетровщине. Враг атаковал город дважды. Вечером из беспилотника, а уже после полуночи – из тяжелой артиллерии.
Предварительно люди не пострадали.
Напомним, что также под ударом снова оказалась Одесская область.
Оккупанты ночью атаковали гражданскую инфраструктуру - враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс.
Последние новости Украины:
Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам.
Также сообщалось, что россияне лезут в наступление и хотят реванша – какие еще территории пытаются захватить.
Кроме того, Politeka.net писала, что на фронте заметили тревожные перемены.