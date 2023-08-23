Российская армия жестоко атакует мирные украинские города и поселки непрерывно – и днем, и ночью.

Так, захватчики нанесли новые авиаудары по Херсону, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА.

«Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома», - говорится в сообщении.

В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали.

На данный момент известно о шести пострадавших. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.

В сети уже появились фото с места ужасающей атаки - здание детского сада разрушено до основания.

Также стало известно о утреннем вражеском обстреле г. Очаков в Николаевской области.

В результате атаки повреждены жилые дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Неспокойно также было в Никополе на Днепропетровщине. Враг атаковал город дважды. Вечером из беспилотника, а уже после полуночи – из тяжелой артиллерии.

Предварительно люди не пострадали.

Напомним, что также под ударом снова оказалась Одесская область.

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