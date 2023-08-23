Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района.

Атака произошла вечером 22 августа.

«Зафиксировано попадание двух ракет рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет и спортивный зал. Здание повреждено», – рассказали в ОГА.

Кроме того, враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

«В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Шейковка Изюмского района повреждены 5 частных домов. Получила ранение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет», - сообщили в ОГА.

В селе Чернещина Изюмского района в результате атак повреждены частные дома. В селах Новосергеевка Изюмского района и Глушковка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары в полях.

Добавим, что в ночь на 23 августа враг совершил пуск ударных БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления.

Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два – в пределах Запорожской области", - говорится в сообщении воздушных сил ВС Украины.

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