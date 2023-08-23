Так, загарбники завдали нових авіаударів по Херсону, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА.
«Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
На даний момент відомо про шістьох постраждалих. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим - лікарі надали допомогу на місці.
В мережі вже з'явилися фото з місця жахливої атаки - будівля дитячого садка зруйнована вщент.
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Також стало відомо про Ввранішній ворожий обстріл м. Очаків у Миколаївській області.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.
На щастя, обійшлося без потерпілих.
Неспокійно також було у Нікополі на Дніпропетровщині. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії.
Попередньо, люди не постраждали.
Нагадаємо, що також під ударом знов опинилася Одеська область.
Окупанти вночі атакували цивільну інфраструктуру - ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.
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Також повідомлялось, що росіяни лізуть у наступ і хочуть реваншу - які ще території намагаються захопити.
Крім того, Politeka.net писала, що на фронті помітили тривожні зміни.