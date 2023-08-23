Російська армія жорстоко атакує мирні українські міста і селища безперервно - і вдень, і вночі.

Так, загарбники завдали нових авіаударів по Херсону, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА.

«Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

На даний момент відомо про шістьох постраждалих. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим - лікарі надали допомогу на місці.

В мережі вже з'явилися фото з місця жахливої атаки - будівля дитячого садка зруйнована вщент.

Також стало відомо про Ввранішній ворожий обстріл м. Очаків у Миколаївській області.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

На щастя, обійшлося без потерпілих.

Неспокійно також було у Нікополі на Дніпропетровщині. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії.

Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, що також під ударом знов опинилася Одеська область.

Окупанти вночі атакували цивільну інфраструктуру - ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.

Останні новини України:

Віталій Кім записав термінове відеозвернення до українців.

Також повідомлялось, що росіяни лізуть у наступ і хочуть реваншу - які ще території намагаються захопити.

Крім того, Politeka.net писала, що на фронті помітили тривожні зміни.