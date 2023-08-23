После того, как ВСУ продвинутся за один населенный пункт, украинская артиллерия сможет эффективно поразить складские сооружения.

Силы обороны активно расширяют свои позиции на востоке и юго-востоке от населенного пункта Работино, особенно в направлении села Вербовое. Военные вошли в передовую линию, на которой действуют оккупанты, и продвигаются вдоль нее. О том, как будут далее продвигаться военные, рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Перемещение украинских военных к югу от Работино в сторону Вербового обеспечивает возможность активнее задействовать артиллерию. Дальность действия артиллерийских установок составляет до 30 км, однако они не могут размещаться совсем близко к передовой, поэтому оптимальное расстояние составляет около 5 км от передовой линии.

"Расстояние от Токмака до села Работино, где сейчас ведутся интенсивные бои, составляет 20 км. За время наступления ВСУ удалось продвинуться на 6 километров. Очевидно, успех будет зависеть от развертывания позиций" - добавил эксперт, касательно важного продвижения ВСУ в нужном им направлении.

После того, как ВСУ продвинутся за Работино, украинская артиллерия сможет эффективно поразить складские сооружения в районе Токмака.

Также ранее эксперт подметил, на Запорожском направлении российские оккупанты сталкиваются с определенными сложностями, связанными с проведением контрбатарейных операций. Артиллерийские возможности наших военных превосходят дальность огня вражеской артиллерии.

Украинская артиллерия имеет дальность поражения, превосходящую на 7-8 км и более способность оперативно выявлять действия вражеских артиллерийских батарей.

Последние новости Украины:

Ситуация возле Бахмута – ВСУ окружают город.

Также сообщалось, что украинская земля вздрогнула от новых авиаударов.

Кроме того, Politeka.net писала, что разоблачен очередной предатель Украины - кем он оказался.