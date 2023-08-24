По мере того как мы будем продвигаться к югу от Работино, россиянам придется полностью покинуть этот населенный пункт

В случае дополнительного продвижения наших военных на юг от Работино, будет возможность организовать артиллерийский удар по Токмаку. Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный летчик-инструктор и военный аналитик, в ходе интервью рассказал детальнее о планах ВСУ.

На сегодняшний день российские войска начинают перебрасывать свои стратегические резервы из Донбасса. От Луганска до Работино оккупанты транспортируют часть артиллерийских установок "Пион" и другую военную технику.

"По мере того как мы будем продвигаться к югу от Работино, россиянам придется полностью покинуть этот населенный пункт. Активизация действий поблизости от Работино значительно облегчит ситуацию силам обороны на Купянском направлении. Однако россиянам становится непросто осуществить такие переброски, ведь линия фронта простирается на сотни километров" - поделился эксперт.

Эксперт напомнил, что украинские военные находятся внутри самой линии фронта, что позволяет им осуществлять переброску резервов по рокадным маршрутам всего за несколько часов. Тогда как оккупантам потребуется несколько дней для подобных операций и ситуация теперь не в их пользу.

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