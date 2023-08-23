На Токмакском и Бердянском направлениях продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы Украины наносят серьезные потери оккупантам, добиваясь некоторого успеха.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, украинским войскам удалось добиться результата, вытеснить врага и нанести ему серьезные потери.

"Но надо понимать, что оккупанты не потеряли боеспособность их подразделений до конца, и они будут продолжать сопротивляться. Поэтому, дальше можно прогнозировать тяжелые бои, и вряд ли будет стремительное и быстрое продвижение. Потому что они сейчас будут активизироваться для того чтобы плацдарм Токмак-Мелитополь защищать всеми возможными силами. В свою очередь мы не можем действовать так, как кому-то представляется о том, что мы должны задействовать исключительно все силы на одном направлении мелитопольском", - говорит Мусиенко.

Как отмечает эксперт, у нас очень большая линия фронта, где нужно выполнять комбинированные задачи и наступательные действия.

"К югу от Урожайного, и защита в районе Купянска, там тоже нужны наши подразделения. Я думаю, что дальше наши силы будут двигаться, выбивать врага, и будет стоять задача уничтожить как можно больше его силы, средств и техники с целью, чтобы стал возможным вот тот же прорыв. А прорыв станет возможным, когда враг будет ослаблен, когда он понесет такие потери, что любые оборонительные рубежи ему просто не помогут", - говорит Мусиенко.

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