Вопреки военной науке и всем военным доктринам Вооруженные силы Украины делают невозможное на поле боя. В частности, речь идет о том, что украинские войска идут в наступление, когда силы врага в три раза превышают наши.
Об этом в эфире ТСН рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, сейчас в Запорожской области оккупанты сосредоточили 100-тысячнкю группировку своих войск, при этом они находятся в обороне.
"Мы можем видеть, что оборону мы прорываем, и это при том что есть численное превосходство у российских оккупационных войск. Там сейчас сконцентрировано в Запорожской области около 100 тысяч личного состава. При этом они находятся в обороне, мы же наступаем ресурсами в три раза меньшими", - говорит Александр Коваленко.
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Как отмечает эксперт, именно в этом и заключается уникальность украинского наступления.
"Вот в чем уникальность в целом этой наступательной операции, это то, что мы наступаем нестандартно. Согласно всем каноном, всем догматам военного дела, вести оборону можно меньшим количеством, а наступать нужно большим. Например, их в три раза больше, они ведут оборону, у нас же все наоборот – мы наступаем в три раза меньшими ресурсами, и мы проламываем их оборону", - говорит Коваленко.
Это обусловлено не только тем, что мы используем соответствующую тактику и стратегию ведения боевых действий, говорит обозреватель. Дело еще и в том, что идет серьезное морально-психологическое воздействие на личный состав противника.
"Это тоже очень важный показатель, и этот показатель влияет в том числе на их возможности удерживать позиции и противодействовать нашим операциям. Собственно, из этого делаем выводы, что морально-психологическое состояние у них на достаточно низком уровне", - подытожил эксперт.
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