Сначала встреча президентов Турции и России планировалась на август, потом в прессе звучала дата 31 августа. Теперь турецкий президент Эрдоган заявил, что намерен встретится с Путиным в сентябре. Похоже, российский диктатор действительно боится покидать территорию РФ.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, выглядит все именно так, что Путин боится выезжать из России, а изоляцию страны становится все сложнее скрывать от народа.

"Его отказ поехать в Турцию, вот именно об этом надо говорить. То есть, надо понимать, что, конечно, Путин очень хочет куда-то летать, потому что ему надо создавать ощущение, что нет никакой изоляции, а все это ложь – это враги придумали, мол мы на самом деле по-прежнему интегрированы в мире, значит все у нас с внешний политикой хорошо. Потому что реально россиян выгоняет в депрессию перспектива оказаться, вот стать изгоями окончательными, и превратиться в такую окончательную вот, знаете, одиночку", - говорит Аббас Галлямов.

По словам политолога, российская дипломатия прилагает огромные усилия с первого дня войны, демонстрируя, что они не в изоляции.

"Ну, подумаешь, с Западом поссорились, но весь остальной мир за нас. Такой месседж они постоянно транслируют. Путин это в послании говорил. Вот и этот форум "Россия-Африка" только этого и провели. Поэтому, конечно, если бы Путин мог полететь, он полетел бы и в Турцию, и еще куда-нибудь, везде бы полетел, но не может себе это позволить. Видимо, он действительно боится", - говорит эксперт.

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