Главная интрига международной политики сейчас заключается в том, поедет ли Путина в Турцию на встречу с Эрдоганом. С момента выдачи ордера на арест российского диктатора Международным криминальным судом, Путин ни разу не выезжал из россии.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, у Путина усиливается паранойя, и подтверждение этому стало то, что он не поехал на саммит БРИКС. Кроме того, под вопросом сейчас визит Путина в Турцию, который запланирован на конец августа.

"Вот действительно существует такая интрига. Якобы есть договоренности о том, что в конце августа должна состояться личная встреча между Эрдоганом и Путиным в Турции. Об этом якобы договорились. Но турецкая пресса об этом сообщает, а российская не подтверждает. Ну и официальные источники тоже до сих пор не подтверждают. Даже пошли слухи о том, что Путин не сможет приехать, что встречу надо перенести или на другую дату, или вот возможно Эрдоган приедет в Россию. Я думаю вот подтверждение усиления паранойи Путина", - говорит Владимир Фесенко.

По его словам, Путин боится, он не покидает РФ с момента выдачи ордера на его арест. Кроме того, на это повлияла и попытка мятежа Пригожина.

"Он и раньше боялся, а сейчас, смотрите, и ордер Международного уголовного суда, и после пригожинского мятежа, Путин после этого боится покидать Россию. А то вдруг что-то случится. История знает много примеров, когда в отсутствие лидера власть в стране перехватывали. Вот, возможно, Путин и этого боится. Страхи Путина – это сейчас тот фактор, который определяет и внутреннюю российскую политику и даже еще больше международную", - говорит политолог.

Последние новости Украины:

Напомним, Сами себя в тупик загнали: под Купянском начались проблемы, оккупанты бросили все силы для захвата.

Как сообщала Politeka, Новая волна вражеских атак: от обстрелов вспыхнули пожары, под ударом дома, детсад и церковь.

Также Politeka писала, что Успешное наступление ВСУ на еще одном направлении, появились хорошие новости: "Уже вышли к первым...".