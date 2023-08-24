Военный эксперт проанализировал ситуацию на фронте и назвал город, за который будет серьезная битва в ближайшее время.

После освобождения Вооруженными силами Украины населенного пункта Роботино, следующая ключевая битва будет за Токмак. Если ВСУ возьмут Токмак, то у оккупантов не будет уже шанса удержать Мелитополь и Бердянск.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, уже сейчас можно сказать, что после освобождения Роботино, следующая ключевая битва будет за Токмак, и она открывает хорошие перспективы.

"Можно уже четко сказать, где будет сейчас ключевая битва. Вот в ближайшие дни-недели это будет битва за Токмак. После того как мы прошли Роботино, уже понятно что мы выйдем до Токмака, но до него осталось 19 км. На самом деле, на войне километры ну совсем не такие как в тылу. Бывает, что 1 км приходится преодолевать несколько месяцев, бывает, что сотни километров, которые после этого просто открываются, и просто проезжаешь", - говорит Евгений Дикий.

По его словам, эти 19 км до Токмака они будут крайне тяжелыми для ВСУ, там реально каждый метр придется брать нелегкой ценой.

"Потому что, если мы уже берем Токмак, то шансов удержать Мелитополь и Бердянск у россиян практически не остается. Но, к сожалению, они так же это понимают, как и мы. Потому битва за Токмак, она начинается сейчас, с момента, как прошли Роботино. Она возможно станет решающей в целом для успеха или неуспеха этой нашей большой летней наступательной компании", - подытожил Дикий.

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