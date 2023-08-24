У россиян большие проблемы с резервами на южном фронте, они вынуждены перебрасывать десант с левого берега, чтобы удержать свои позиции на оккупированной территории.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, важным звоночком о том, что оккупационные войска имеют проблемы с ресурсами, стал тот факт, что они пару недель назад перебросили десантников в направлении Роботино.

"Они пару недель назад с левого берега Днепра, который тоже для них критично важный, где они все время боятся нашего десанта и плацдарма, но они взяли оттуда десантников и перебросили их под Роботино. Это был показатель, что значит больше уже не было кого перебрасывать", - говорит Евгений Дикий.

Однако, еще более мощный сигнал о проблемах с ресурсами был, когда в РФ начали делать "разбор полетов" после подрыва стратегического бомбардировщика на аэродроме Шайковка.

"Вот когда россияне делали разбор полетов, как так получилось, что они упустили диверсанта или диверсантов, которые уничтожили очень ценный самолет, то оказалось что на охране стратегического аэродрома, где стоит авиация, которая, в частности должна нести ядерные ракеты, вот охраной аэродрома занимаются авиатехники. Потому что весь батальон охраны уже месяц, как отправлен на фронт. Это для меня очень показательно, если россияне снимают охрану с ядерных аэродромов и отправляют ее на фронт, значит больше просто не осталось кого", - говорит Дикий.

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