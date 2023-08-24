Официальные российские источники подтвердили гибель главаря "вагнеровцев" Пригожина, а также приближенных к нему лиц – Дмитрия Уткина и на Валерия Чекалова, которые были его заместителями.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.

Кроме того, среди пассажиров числились бойцы ЧВК "Вагнер" Сергей Пропустин, Евгений Макарян и Александр Тотмин, внесённые в базу украинского "Миротворца". Всего в результате крушения самолета, принадлежавшего Пригожину, погибли 10 человек, включая пилотов и бортпроводницу.

Тем временем, после сообщений о гибели Пригожина активизировались представители его группировки. Накануне, еще до официального подтверждения его смерти, "вагнеровцы" заявили, что если гибель их ватажка подтвердится, то они пойдут на Кремль. Позже в сети появилось видео, якобы с бойцами "Вагнера", которые заявили, что уже стартуют.

Кроме того, Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщает, что в "вагнеровцы" активизировались и в лагерях на территории Беларуси. Там считают, что их группировка решила выдвигаться в сторону российской границы, однако белорусские силовики пытаются им препятствовать.

Последние новости Украины:

Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.

Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.

Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.