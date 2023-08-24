Официальные российские источники подтвердили гибель главаря "вагнеровцев" Пригожина, а также приближенных к нему лиц – Дмитрия Уткина и на Валерия Чекалова, которые были его заместителями.
Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.
Кроме того, среди пассажиров числились бойцы ЧВК "Вагнер" Сергей Пропустин, Евгений Макарян и Александр Тотмин, внесённые в базу украинского "Миротворца". Всего в результате крушения самолета, принадлежавшего Пригожину, погибли 10 человек, включая пилотов и бортпроводницу.
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Тем временем, после сообщений о гибели Пригожина активизировались представители его группировки. Накануне, еще до официального подтверждения его смерти, "вагнеровцы" заявили, что если гибель их ватажка подтвердится, то они пойдут на Кремль. Позже в сети появилось видео, якобы с бойцами "Вагнера", которые заявили, что уже стартуют.
Кроме того, Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщает, что в "вагнеровцы" активизировались и в лагерях на территории Беларуси. Там считают, что их группировка решила выдвигаться в сторону российской границы, однако белорусские силовики пытаются им препятствовать.
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