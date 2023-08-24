Военный эксперт объяснил, когда ВСУ смогут взять Крым в огневой контроль и превратить его в остров.

Как только ВСУ освободят Бердянск и Мелитополь и выйдут на побережье Азовского моря, Крым и Керченский мост будут обречены. Тогда полуостров фактически превратится в остров, оказавшись в осаде украинских войск.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, пока нельзя сказать, когда именно это произойдет и сколько времени займет. Однако, как только ВСУ пройдут линию обороны Суровикина и выйдут к Азовскому морю, Крым будет обречен.

"С момента, когда мы уже возьмем Бердянск и Мелитополь, с этого момента Крым будет обречен. Как только мы контролируем юг Запорожья и Левобережную Херсонщину, Крым превращается в остров, и удержать этот остров фактически невозможно. Крымский мост будет однозначно добит", - говорит Евгений Дикий.

Как отмечает военный эксперт, уже сейчас мы можем запускать какие-то свои морские "интересности" из Одессы и Николаева, и они достают этот мост, то понятно, что, когда ВСУ выйдет на берег Азовского моря, где какая-то сотня километров до моста, то мост будет просто обречен.

"А собственно кроме этого моста ничего то и нет. Паромная переправа, которая работает не в любую погоду, и у которой крайне малая пропускная способность. И опять-таки, когда мы выходили на берег Азовского моря, это паромная переправа становится абсолютно уязвимой. И вот это россияне сами прекрасно понимают", - говорит Евгений Дикий.

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