Сейчас оккупанты пытаются восстановить логистику, однако уже не с помощью паромов, поскольку их вряд ли удастся восстановить для использования.

Вследствие разрушения транспортных магистралей врагу удается лишь затруднительно обеспечивать непрерывную транспортировку грузов с оккупированного Крыма к фронту. Это возвращает российских захватчиков к использованию морских маршрутов для перевозок. Детальнее о проблемах россиян рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, проблемы с транспортной инфраструктурой стали серьезным вызовом для россии. По словам наших информаторов в Крыму, оккупанты даже не в состоянии направить грузовые составы и топливные цистерны.

Сейчас оккупанты пытаются восстановить логистику, однако уже не с помощью паромов, поскольку их вряд ли удастся восстановить для использования. Вместо этого они намереваются прибегнуть к использованию крупных десантных кораблей для транспортировки.

"Недавно на Крымском мосту снова произошел масштабный взрыв и образовалось задымление. Важнее всего, что структурные проблемы с логистикой и транспортной инфраструктурой стали очевидными. Это сложное взаимодействие", - заключил эксперт.

Ранее эксперт сообщал, ВСУ наконец-то успешно преодолели минные поля на Токмакском направлении и приблизились к основной линии обороны противника. С другой стороны, на Мелитопольском направлении было решено избежать прямого штурма Роботино, что также сыграло в пользу успехов украинских сил на этом секторе фронта.

Последние новости Украины:

Напомним, Радиационная тревога и эвакуация: появилось объяснение, что происходит прямо сейчас.

Как сообщала Politeka, Черный день для российской авиации, "вертушки" падают одна за другой: "Уже у Кобзона".

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: повестку бросили в почтовый ящик, будет ли ответственность за неявку.