Вследствие разрушения транспортных магистралей врагу удается лишь затруднительно обеспечивать непрерывную транспортировку грузов с оккупированного Крыма к фронту. Это возвращает российских захватчиков к использованию морских маршрутов для перевозок. Детальнее о проблемах россиян рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, проблемы с транспортной инфраструктурой стали серьезным вызовом для россии. По словам наших информаторов в Крыму, оккупанты даже не в состоянии направить грузовые составы и топливные цистерны.
Сейчас оккупанты пытаются восстановить логистику, однако уже не с помощью паромов, поскольку их вряд ли удастся восстановить для использования. Вместо этого они намереваются прибегнуть к использованию крупных десантных кораблей для транспортировки.
"Недавно на Крымском мосту снова произошел масштабный взрыв и образовалось задымление. Важнее всего, что структурные проблемы с логистикой и транспортной инфраструктурой стали очевидными. Это сложное взаимодействие", - заключил эксперт.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новая атака на Запорожье: под удар попали жилые многоэтажки
Перережут нашу территорию: оккупанты нацелились сразу на два важных города, есть ли риск окружения
"Это будет цель номер один": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны РФ
Эти люди настоящие бунтари: названы топ-5 знаков Зодиака, которые всегда идут на риск
Ранее эксперт сообщал, ВСУ наконец-то успешно преодолели минные поля на Токмакском направлении и приблизились к основной линии обороны противника. С другой стороны, на Мелитопольском направлении было решено избежать прямого штурма Роботино, что также сыграло в пользу успехов украинских сил на этом секторе фронта.
Последние новости Украины:
Напомним, Радиационная тревога и эвакуация: появилось объяснение, что происходит прямо сейчас.
Как сообщала Politeka, Черный день для российской авиации, "вертушки" падают одна за другой: "Уже у Кобзона".
Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: повестку бросили в почтовый ящик, будет ли ответственность за неявку.