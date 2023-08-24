Рейды на левый берег Днепра уже имеют свои результаты. Это не только отвлечение противника, но и удар по тыловой логистике оккупантов.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, когда ВСУ продавит так называемую линию Суровикина, это будет очень серьезный фактор, потому чтобы бить по отступающих частях гораздо эффективнее, чем по тем частям, которые организованно держат там оборону.

"А вот будет ли там большой плацдарм, к сожалению, боюсь, что нет. Дело в том, что был наш "план А" – захватить плацдарм самый большой, перейти туда техникой, чтобы вообще не ломиться на эту линию Суровикина, чтобы просто обойти ее. Но для того чтобы избежать этого, москали взорвали Каховскую плотину. Да, это совершенно ужасное преступление, крупнейшая экологическая катастрофа после Чернобыля, но с военной точки зрения, она дала им тот результат, какой они хотели", - рассказал Евгений Дикий.

Вода после подрыва на два месяца заблокировала все пути, которыми можно было обойти линию Суровикина.

"Почва очень долго оставалась влажной, даже колесная техника там бы не прошла, не говоря уже о гусеничной. В принципе сейчас почва высохла, может какие-то шансы и появляются. Но с другой стороны, нам пока это уже и не столь нужно, мы все равно уже вгрызаемся в эту линию Суровикина, мы уже потратили два с половиной месяца на ее преломление. И скорее всего, ну скажем так, более вероятно, что мы скорее уже проломим ее, чем сможем сделать большой плацдарм", - подытожил Дикий.

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