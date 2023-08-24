Причиной авиакатастрофы самолета Пригожина стала ракета ПВО, при этом Кремль даже не стал тратить силы и время на какой-либо "театр".

Уверенность в этом высказал российский журналист и публицист Александр Невзоров, пишет Politeka.net.

«Путин, в очередной раз доказал свою глупость и неосведомленность. Он продолжает верить все той же старперской команде, которая ему в 2022- ом обещала «киевзатридня», а в 2014ом - «легкий отжим Донбасса». Эти же люди поручились ему, что «вагнеровцы», лишенные главарей - будут безвредны и рассеются. Поэтому самолет пригожина так откровенно шмякнули из ПВОшных «стволов», не заморачиваясь ни на какой «театр»», - отметил Невзоров.

Журналист подчеркнул, что именно поэтому убийство Пригожина такое демонстративное. Это, отмечает Невзоров, назидание всем врагам кремля, чем бы те не руководствовались.

«Но…он недооценил тех «вагнеровцев», что еще живы. Среди них есть, как минимум три очень лютых персонажа, которые будут за пригожина мстить. И они кое-что умеют. Не факт, что попытка возмездия будет удачной, но она будет непременно», - заключил Невзоров.

Добавим, самолет Пригожина сбили российские системы ПВО. Об этом изданию Financial Times сказал западный чиновник, которому сообщили соответствующую информацию.

"Путин пленных не берет", отметил источник FT.

Также появилась информация, что тела всех 10 человек, находившихся на борту самолета Пригожина, обнаружены. На место катастрофы выезжали представители воинской части, у которой стоит ПВО.

Напомним, ранее в Сети начало появляться видео с якобы «вагнеровцами».

«Мы уже стартуем, ждите нас», - говорят мужчины перед камерой.

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