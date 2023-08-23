В Маріуполі загинули десятки дітей, а тим, хто вижив, але залишилися без рідних доводиться виживати у страшних умовах.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у Маріуполі тепер сотні безпритульних дітей.

«Справжні Жахи війни. Щоночі на цих дахах гаражів по вул. Гонди 33/36 ночуюють безпризорні діти. Поодиноко або групами. Всім байдуже. Таких місць в Маріуполі десятки. Дітей безпризору – сотні», - повідомив Андрющенко, опублікувавши також фото дитя, яке лежить на даху гаража.

Андрющенко також повідомив, що так звана «влада» окупованого міста нічого не робить окрім вигляду, що нічого не відбувається.

Додамо, раніше стали відомі імена майже сотні дітей Маріуполя, вбитих росією, ще кілька десятків не вдалося опізнати. Подекуди гинули цілими родинами

Списки зареєстрованих окупантами вбитих дітей з моргів Маріуполя, Мангуша та Новоазовська опублікував Андрющенко. У документах, які він назвав "Маріупольським списком смерті" зафіксовано, як страшно гинули українські діти.

"Маріуполь. 101 дитина. Опізнано всього 87. Проходили через три морги – Маріуполь, Мангуш, Новоазовськ. Список жаху та смерті. Важко дивитися. Ви повинні знати, скільки українських дітей було вбито росіянами в Маріуполі. Немає сил. Тут цілі сім'ї. Троє діточок 2005, 2021 та 2015 років народження. Навіть немовля менше року", – констатував Андрющенко.

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